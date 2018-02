Fussball

1. FC Nürnberg gegen St. Pauli wieder mit Margreitter

Trainer Michael Köllner kann beim 1. FC Nürnberg für das Auswärtsspiel beim FC St. Pauli wieder mit Georg Margreitter planen. Der Innenverteidiger hat seine muskulären Probleme überwunden und könnte beim Tabellenzweiten der 2. Fußball-Bundesliga am Montagabend (20.30 Uhr) in Hamburg wieder auflaufen. „Wir freuen uns, dass er wieder zur Verfügung steht“, sagte Köllner am Freitag. Der „Club“-Coach erwartet einen „heißen Ritt“ am Millerntor.