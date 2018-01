Fussball 1. FC Nürnberg gewinnt gegen Schotten Der Club siegt zum Abschluss des Trainingslagers in Spanien gegen Heart of Midlothian. In zehn Tagen geht es gegen den Jahn.

Mail an die Redaktion Traf gegen Midlothian: Der Club-Neuzugang Ulisses Garcia (hier noch im Dress von Werder Bremen). Foto: dpa

Valencia.Der 1. FC Nürnberg hat das abschließende Testspiel in seinem Trainingslager in Spanien hoch gewonnen. Der Fußball-Zweitligist besiegte am Samstag Heart of Midlothian in Oliva mit 5:0 (4:0). Der zweimal erfolgreiche Rurik Gislason (14./44. Minute) sowie Miso Brecko (23.), Tobias Werner (30.) und Winterzugang Ulisses Garcia (85.) erzielten die Tore für das Team von Trainer Michael Köllner. Die Nürnberger setzen die Zweitliga-Saison am 23. Januar mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger Jahn Regensburg fort. Der Jahn gewann am Samstag sein Testspiel gegen Drittligist Großaspach.

