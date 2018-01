Fussball 1. FC Nürnberg erleidet Dämpfer: 2:2 gegen Jahn Regensburg

Mail an die Redaktion Almeida Santos Ewerton Jose (l.) und Jann George von Regensburg im Zweikampf. Foto: Daniel Karmann

Nürnberg.Der 1. FC Nürnberg hat zum Start der Restrückrunde in der 2. Fußball-Bundesliga einen Dämpfer bekommen. Der fränkische Aufstiegsmitfavorit musste sich am Dienstag in seinem ersten Heimspiel des Jahres mit einem 2:2 (1:2) gegen den starken Aufsteiger SSV Jahn Regensburg begnügen. Kapitän Hanno Behrens (10. Minute) und Edgar Salli (49.) sicherten dem „Club“ vor 26 231 Zuschauern im Nachbarschaftsduell noch das Remis. Marc Lais (6.) und Marco Grüttner (28.) brachten die Gäste jeweils in Führung. Die Franken verbesserten sich vorübergehend auf Rang zwei, die Oberpfälzer bleiben Achter.