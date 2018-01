Fussball

1. FC Nürnberg muss zwei Spiele auf Salli verzichten

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg muss zwei Partien auf Flügelspieler Edgar Salli verzichten. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Montag mitteilte, wurde Salli vom DFB-Sportgericht „wegen einer Tätlichkeit gegen den Gegner in einem leichteren Fall nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung“ bestraft.