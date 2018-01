Kriminalität 18-Jährige attackieren Polizisten Die Jugendlichen waren betrunken und verletzten den Polizisten im Gesicht. Gegen die beiden Angreifer wird nun ermittelt.

Der Beamte wurde im Gesicht verletzt.

Zellingen.Zwei betrunkene junge Männer haben im unterfränkischen Zellingen einen Polizisten attackiert und verletzt. Der uniformierte Beamte hatte die 18-Jährigen angesprochen, weil sie im Bahnhof Retzbach-Zellingen über die Gleise gegangen waren. Die beiden Betrunkenen griffen daraufhin den Beamten an, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte.

Der Polizist wehrte sich mit Pfefferspray und bekam Hilfe von einem herbeieilenden Kollegen. Zu zweit überwältigen sie die Angreifer und nahmen sie fest. Der Beamte wurde bei dem Vorfall am Dienstagmorgen im Gesicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Gegen beide Angreifer wird unter anderem wegen Körperverletzung ermittelt.

Am Vormittag gab es zudem einen Vorfall am Würzburger Hauptbahnhof. Zwei Polizisten wurden leicht verletzt, als sie einen 32 Jahre alten Mann festnehmen wollten. Auf dem Boden liegend wehrte dieser sich so vehement, dass die Zivilfahnder laut Polizei Prellungen erlitten.

