Kriminalität 19-Jährige tot in Wohnung gefunden In Hof entdeckten Angehörige eine leblose Person. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus.

Ein Hof fanden Angehörige eine 19-Jährige tot in der Wohnung auf.

Hof.Eine 19-jährige Frau ist tot in ihrer Wohnung in Hof gefunden worden. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen nach eigenen Angaben vom Montag von einem Gewaltverbrechen aus. Die Behörden ermitteln wegen Verdachts eines Tötungsdeliktes. Angehörige hatten die Leiche am Sonntagnachmittag entdeckt. Man analysiere derzeit noch die Spuren, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hof. Details zur Todesursache und zum Tatverdächtigen wollte er aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen.

