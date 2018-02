Unfälle 23-Jähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

Mail an die Redaktion Blaulicht auf einem Streifenwagen der Polizei. Foto: Rolf Vennenbernd/Archiv

München.Ein alkoholisierter Fußgänger ist am Sonntagmorgen in München von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Als der 23-jährige in der Nähe des Hauptbahnhofs zwischen zwei Fahrzeugen auf die Fahrbahn getreten war, sei er von einem weiteren Auto auf die Straße geschleudert worden. Das teilte die Polizei München am Sonntag mit. Der Mann erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde in eine Münchner Klinik gebracht. Wer das Unfallfahrzeug steuerte, ist bislang nicht bekannt. Der Fahrer hat sich laut Polizei ohne zu halten vom Unfallort entfernt. Kurz nach 5.00 Uhr war in der Rettungsleitstelle ein Notruf eines Augenzeugens eingegangen. Die Polizei München hat Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.