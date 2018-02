Konjunktur

2589 bayerische Firmen sind pleitegegangen

2589 Firmen aus Bayern sind im vergangenen Jahr pleitegegangen. Damit liegt der Freistaat in absoluten Zahlen an Platz zwei der Statistik, die die Wirtschaftsauskunftei CRIF Bürgel am Donnerstag in Hamburg veröffentlichte. Berechnet pro 10 000 Unternehmen gab es im Ländervergleich allerdings mit 43 die wenigstens Firmenpleiten in Bayern.