Bau 293 Millionen Euro für Bayerns Schulen Finanzschwache Gemeinden können sich mit ihren Bauprojekten bis April 2018 bei ihrer Bezirksregierung bewerben.

Mail an die Redaktion In Bayern stehen 293 Millionen Euro bereit, um Schulen zu modernisieren. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

München.Mehr als 293 Millionen Euro stehen für die Modernisierung von Bayerns Schulgebäuden bereit. „Das Programm richtet sich an finanzschwache Gemeinden“, sagte Bayerns Bauminister Joachim Herrmann zum Start des Kommunalinvestitionsprogramms Schulinfrastruktur (KIP-S) am Donnerstag. Kommunen können sich bis zum 27. April 2018 bei der jeweiligen Bezirksregierung mit ihren Projekten bewerben. „Wir fördern damit beispielsweise die energetische Sanierung von Schulgebäuden oder den Abbau von baulichen Barrieren“, sagte Herrmann.

Das neue Förderprogramm basiert auf dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes. Dieser hatte 2015 einen Fonds in Höhe von 3,5 Milliarden Euro eingerichtet, der nun verdoppelt wurde. Der Freistaat investiert seinen gesamten Anteil diesmal gezielt in Schulgebäude. Im ersten Anlauf waren bayernweit knapp 700 Maßnahmen an kommunalen Gebäuden gefördert worden.

