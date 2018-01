Verkehr 30 Millionen Euro reichen nicht aus Die Regierung steckt viel Geld in den ÖPNV, doch die Höhe der Zuschüsse unterscheidet sich je nach Gebiet stark.

Von Julia Weidner, MZ

Hier lesen Sie, wie die Zuschüsse verteilt werden:

Die Fördergelder werden über die Regierungsbezirke vom Freistaat Bayern verteilt. Für 2017 betrug der ÖPNV-Zuschuss in der Oberpfalz 30,216 Millionen Euro. Damit soll laut Regierung der öffentliche Personennahverkehr verbessert werden.

Zwei Drittel dieses Betrags, rund 21,614 Millionen Euro gehen an die Verkehrsunternehmen. Damit sollen Verluste ausgeglichen werden, die die Unternehmen durch den Verkauf von vergünstigten Fahrausweisen an Schüler, Auszubildende und Studenten gemacht haben. Diese Unternehmen sind gesetzlich dazu verpflichtet, für diese Nutzer ermäßigte Tarife anzubieten und haben deswegen einen Anspruch auf die Fördergelder.

Den Rest des Geldes bekommen die Kommunen. Davon schaffen sie Busse an, bauen die Infrastruktur aus oder investieren in verschiedene Projekte. Darunter auch der Elektrobus Emil in der Regensburger Altstadt oder Probephasen für Rufbusse. Die Anschaffung von 41 Bussen, die der Euro VI-Norm entsprechen, wurde mit 2,811 Millionen Euro unterstützt. Ein Betrag in Höhe von 1,296 Millionen Euro würde für die Förderung von ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen zur Verfügung gestellt. Damit wurden etwa Park & Ride-Anlagen, barrierefreie Bushaltestellen und E-Ladestationen in Angriff genommen. Außerdem wurde mit 459 000 Euro das Projekt des Anrufbussystems gefördert.

