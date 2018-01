Kriminalität

32-Jähriger soll Freund der Schwester niedergestochen haben

Ein 32 Jahre alter Mann soll in Würzburg den Lebensgefährten seiner Schwester niedergestochen haben. „Der 30-Jährige schwebt in akuter Lebensgefahr, sein Zustand ist kritisch“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Der 32-Jährige hatte am Samstagabend an der Wohnungstür seiner Schwester geklingelt. Als der Lebensgefährte öffnete, stach der Mann ersten Polizeiermittlungen zufolge mit einem Messer zu und verletzte den 30-Jährigen am Bauch. Anschließend flüchtete er. Er wurde jedoch wenig später in einer anderen Wohnung im Würzburger Stadtteil Zellerau festgenommen.