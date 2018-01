Tiere

3500 Rassehunde messen sich in Nürnberg

Vom Afghanen bis zum Zwergteckel: Etwa 3500 Rassehunde messen sich an diesem Wochenende bei verschiedenen Wettbewerben in Nürnberg. Knapp 200 verschiedene Hunderassen seien zu sehen, sagte Peter Schön vom Verband für das deutsche Hundewesen am Dienstag. In den Schönheitswettbewerben gehe es vor allem um das Aussehen; daneben gebe es aber auch Geschicklichkeitsprüfungen sowie Tanzen und Frisbee-Spielen mit Hund. Auch der pfiffigste Mischlingshund soll gekürt werden.