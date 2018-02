International

4000 Polizisten bei Münchner Sicherheitskonferenz

Ein großes Polizeiaufgebot soll die Münchner Sicherheitskonferenz in der kommenden Woche schützen. „Ähnlich wie im letzten Jahr werden rund 4000 Polizeibeamte im Einsatz sein“, sagte Münchens Polizeivizepräsident Werner Feiler am Freitag. Der Bereich um das Hotel Bayerischer Hof, in dem die Konferenz von Freitag bis Sonntag stattfindet, werde weiträumig abgesichert. So würden mehrere Straßenzüge gesperrt, Straßenbahnen halten nicht am Karlsplatz.