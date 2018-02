Agrar 50 000 Besucher bei Messe für Naturkost und Naturkosmetik 50 000 Besucher aus 134 Ländern, mehr als 3200 Aussteller - die Veranstalter des Messe-Duos Biofach und Vivaness in Nürnberg haben eine positive Bilanz gezogen. Branche und Messe hätten sich in bester Stimmung gezeigt, sagte Petra Wolf, Mitglied der Geschäftsleitung der NürnbergMesse, am Samstag. Dies gelte besonders für das Schwerpunktthema „Next Generation“. Es gebe eine neue „Generation Bio“. Ein weiteres Highlight sei die Premiere der Sonderschau zur Bio-Züchtung gewesen.

Mail an die Redaktion Ein Stand auf der Naturkosmetik-Messe Vivaness. Foto: Klaus Tscharnke

Nürnberg.Auf der Biofach, die als Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel gilt, trifft sich alljährlich in Nürnberg die internationale Branche. In Deutschland wurden den Angaben zufolge im vergangenen Jahr 10 Milliarden Euro mit Bio umgesetzt. Jeder zehnte Hof wirtschafte inzwischen biologisch, wie der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) mitteilte. International betrug der Umsatz 2016 fast 90 Milliarden US-Dollar. Einen Boom verzeichnet auch die Naturkosmetik-Branche: In Deutschland wurden 2017 davon Waren im Wert von 1,2 Milliarden Euro gekauft, hieß es.