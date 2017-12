Kriminalität

64-jährige Frau erstochen: Sohn festgenommen

Ein 42 Jahre alter Mann steht im Verdacht, seine Mutter in ihrer Wohnung in Loiching (Landkreis Dingolfing-Landau) erstochen zu haben. Der Mann sei in der Nacht zum Mittwoch in seinem Haus im Landkreis Landshut von Sondereinsatzkräften der Polizei festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Er soll die 64-Jährige am Dienstagabend niedergestochen haben. Die Ehefrau des mutmaßlichen Täters hatte die Beamten informiert, dass ihr Mann einen Streit mit seiner Mutter habe und nun vermutlich zu dieser unterwegs sei. Die Polizisten fanden die schwer verletzte Frau. Sie starb wenig später.