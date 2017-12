Unfälle 86-Jähriger wird von Auto angefahren und stirbt

Teising.Ein Fußgänger ist in Teising (Landkreis Altötting) von einem Auto erfasst und getötet worden. Der 86-Jährige erlag kurze Zeit nach dem Zusammenstoß im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er hatte demnach am Freitagabend eine Staatsstraße überqueren wollen und war dabei vom Wagen eines 52-Jährigen erfasst worden.