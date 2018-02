Flüchtlinge

Abgelehnte Flüchtlinge sorgen für Bahnhofssperrung

Aufgrund eines spontanen Ausreiseversuchs von zahlreichen abgelehnten Asylbewerbern ist am Montag der Bahnhof in Donauwörth gesperrt worden. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Augsburg erklärte, wurde der Zugverkehr in der schwäbischen Stadt aus Sicherheitsgründen eingestellt. Es solle verhindert werden, dass es zu einem Unfall kommt, wenn eventuell ein Flüchtling über die Gleise läuft. Vor dem Bahnhof hatten sich rund 100 bis 120 Asylbewerber versammelt.