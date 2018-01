Museen

Ägyptisches Museum plant Raum mit 500 Objekten

Zu seinem fünfjährigen Bestehen will das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst in München im Sommer eine neue Dauerausstellung mit Objekten aus fünf Jahrtausenden eröffnen. Auf siebzehn Metern Länge solle die Schau durch die Zeit von 4000 vor Christus bis 1000 nach Christus führen, teilte das Museum am Donnerstag mit. Sie versammele Exponate aus den Epochen von der Vorgeschichte über das pharaonische Ägypten, die griechische und römische Epoche bis in die Spätantike mit einem Ausblick in die islamische Zeit.