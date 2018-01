Internet

AfD-Landesvorsitzender beklagt Löschung von Facebook-Post

Der bayerische AfD-Landesvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Martin Sichert hat die Löschung eines seiner Facebook-Posts beklagt, in dem er nach eigenen Angaben afghanische Sprichwörter aufzählte. Sichert verbreitete am Montag in einer Pressemitteilung ein Bild des Posts, in dem es um das Rollenbild von Frauen in Afghanistan ging. „Letztendlich habe ich Aufklärung über das Rollenbild von Frauen in Afghanistan betrieben“, schrieb Sichert in der Pressemitteilung.