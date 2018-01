Parteien AfD will eine Obergrenze – für die CSU Oberpfälzer AfD-Chef prophezeit Regierungspartei ein Landtagswahlergebnis von 35 Prozent. Die AfD werde zweitstärkste Kraft.

Von Christine Schröpf, MZ

Mail an die Redaktion Der Oberpfälzer AfD-Chef Christian Paulwitz will eine Kehrtwende auch in der Bildungspolitik. Er kritisiert Gendermainstreaming. Foto: altrofoto.de

Regenstauf.In der jüngsten Umfrage zur Landtagswahl liegt die AfD bei zehn Prozent. Der Oberpfälzer Parteichef Christian Paulwitz schwört seine Basis am Sonntag beim Neujahrsempfang in Regenstauf auf den Wahlkampf ein. Im Radio habe er bei der Fahrt zum Parteitreffen gehört, dass CSU-Spitzenkandidat Markus Söder dazu rate, die AfD stärker anzugreifen. Das bürgerliche Lager dürfe nicht zersplittern. „Wir tun ihm offensichtlich weh“, sagt Paulwitz. Dann zweifelt er an, ob die CSU überhaupt noch dem bürgerlichen Lager zuzurechnen sei. Paulwitz prognostiziert, dass die AfD im Herbst als zweitstärkste Kraft ins Maximilianeum einziehen werde. Der CSU setzt er eine „Obergrenze“, die allerdings nichts mit der CSU-Kernforderung nach einer Begrenzung der Flüchtlingszahlen auf maximal 200 000 im Jahr zu tun hat, sondern mit dem Ergebnis bei der Landtagswahl. „So an die 35 Prozent. Mehr ist bestimmt nicht gerechtfertigt“, sagt er unter Beifall. „Die werden sich wundern, die CSUler“, stimmt ein Zuhörer zu.

Kritik an „Zensur“ im Internet

Rund 100 Anhänger haben sich im Saal versammelt. Der Andrang ist so groß, dass die Sitzplätze nicht ausreichen. Die Asylpolitik ist ein Schwerpunkt in der Rede von Paulwitz. Er definiert sein Verständnis des Flüchtlingsbegriffs. Flüchtling sei für ihn einer, „der vor etwas wegmöchte“. Wenn Hundertausende mehrere tausend Kilometer zurücklegten, um genau nach Deutschland zu kommen, dann hätten sie aber ein Ziel. „Jemand der ein Ziel anstrebt, ist kein Flüchtling.“ Eine Kehrtwende fordert Paulwitz auch im Bereich der Bildungspolitik. Nach seinem Gefühl sei „der durchschnittliche Abiturient von heute dem durchschnittlichen Hauptschulabsolventen der 60er Jahre im Hinblick auf Kopfrechnen und Rechtschreibung hoffnungslos unterlegen “. Fehlentwicklungen macht er an am Einfluss von „politischen Bürokraten“ und einer Politisierung der Schulen fest. „Aus der Schule muss die Politik verschwinden und der ganze ideologische Schmarrn der Frühsexualisierung und des Gendermainstreaming.“

In einer aktuellen Umfrage zur Landtagswahl liegt die AfD bei zehn Prozent und wäre damit nach CSU, SPD und Grünen viertstärkste Kraft.

Zu den weiteren Rednern zählte der Regensburger Rechtsanwalt und Präsident des AfD-Landesschiedsgerichts, Christian Stahl. Er berichtete von einer Serie von Klagen, die er wegen des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes vor Zivil- und Verwaltungsgerichten anstrengen will. Das neue Gesetz sieht vor, dass strafbare Äußerungen in den sozialen Netzwerken Facebook und Twitter gelöscht werden. In Stahls Augen ist es eine Waffe der politischen Konkurrenz um die Äußerungen von „kritischen und wütenden Menschen“ zu unterdrücken. Er sprach von Zensur, die vielfach zur Selbstzensur führe. „Das Gesetz ist ein Beispiel für die Bösartigkeit der Politik der etablierten Parteien.“

