Tiere

Afrikanische Schweinepest: Jagdverband fordert mehr Hilfe

Im Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest (ASP) muss nach Ansicht des Bayerischen Jagdverbands (BJV) noch mehr gemacht werden. „Wir Jäger allein können es nicht schaffen“, sagte BJV-Präsident Jürgen Vocke am Mittwoch in München. Das größte Risiko gehe vom Menschen aus beziehungsweise von Reisenden, die infiziertes Fleisch nach Bayern bringen. Hier sei die gesamte Bevölkerung gefragt, sagte Vocke. Der BJV-Präsident kritisierte, viele Bauern legten Felder so an, dass die Jagd auf das Schwarzwild unmöglich sei. Grund zu Hysterie wegen ASP sehe er jedoch nicht, sagte Vocke.