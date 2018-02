Neustadt Altenheim-Brand geht auf Defekt zurück In einem Altenheim in Neustadt an der Waldnaab brach ein Feuer im Motor eines Fahrstuhls aus. Die Bewohner wurden evakuiert.

Merken

Mail an die Redaktion Ursache für den Brand war wohl ein technischer Defekt. Foto: Armin Weigel/dpa

Neustadt an der Waldnaab.Wie bereits berichtet, musste in der Nacht zum Donnerstag ein Seniorenheim in der Johann-Dietl-Straße aufgrund eines Brandes evakuiert werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und sieht einen technischen Defekt als Auslöser für das schadenträchtige Feuer. Das meldete das Polizeipräsidium Regensburg am Donnerstagnachmittag.

Noch in den Nachtstunden begannen Beamte der Kripo Weiden in enger Absprache mit der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Neustadt/Waldnaab mit der Untersuchung der Brandursache. Am Donnerstagvormittag erhielten die Weidener Brandermittler darüber hinaus Unterstützung von Kollegen des Bayerischen Landeskriminalamtes sowie von Technikern der Aufzugfirma und einem mit der Anlage vertrauten Techniker. Im Ergebnis sieht die Weidener Kriminalpolizei einen technischen Defekt als Ursache für das Brandgeschehen.

Tatkräftig unterstützt wurden die Ermittler bei ihrer Arbeit durch örtliche Feuerwehrleute. Diese leisteten wertvolle Hilfe mit technischem Gerät und ermöglichten so die zeitnahe Klärung des Brandursache.

Das Altenheim in Neustadt an der Waldnaab musste wegen eines Brands im Motor eines Fahrstuhls evakuiert werden. Alle 82 Bewohner wurden in der Nacht wegen des Qualms im Keller und Erdgeschoss aus dem Caritas Alten- und Pflegeheim St. Martin geholt. Eine Bewohnerin wurde leicht verletzt. Sie erlitt eine Platzwunde am Kopf und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Bewohner kamen zunächst in einer Turnhalle und einem Kindergarten unter. Sie sollen nach Angaben der Polizei in umliegende Heime verteilt werden. Das Altenheim St. Martin bleibt vermutlich noch wochenlang geschlossen. „Es ist alles verqualmt“, sagte ein Polizeisprecher. Außerdem sei die gesamte Elektroanlage beschädigt worden, „der Strom ist weg“.

Weitere Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier!

Weitere Nachrichten aus Ihrer Region lesen Sie hier!

Aktuelles aus der Region und der Welt gibt es über WhatsApp direkt auf das Smartphone: www.mittelbayerische.de/whatsapp