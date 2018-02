Neustadt Altenheim wegen Brand evakuiert In einem Altenheim in Neustadt an der Waldnaab brach ein Feuer im Motor eines Fahrstuhls aus. Die Bewohner wurden evakuiert.

Ursache für den Brand war wohl ein technischer Defekt. Foto: Armin Weigel/dpa

Neustadt an der Waldnaab.Wegen eines Brands im Motor eines Fahrstuhls musste in Neustadt an der Waldnaab ein Altenheim evakuiert werden. Alle 82 Bewohner wurden in der Nacht wegen Qualm im Keller und Erdgeschoss aus dem Caritas Alten- und Pflegeheim St. Martin geholt, teilte die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mit. Eine Bewohnerin wurde leicht verletzt. Sie erlitt eine Platzwunde am Kopf und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Bewohner kamen zunächst in einer Turnhalle und einem Kindergarten unter. Sie sollen nach Angaben der Polizei in umliegende Heime verteilt werden. Das Altenheim St. Martin bleibt vermutlich noch wochenlang geschlossen. „Es ist alles verqualmt“, sagte ein Polizeisprecher. Außerdem sei die gesamte Elektroanlage beschädigt worden, „der Strom ist weg“. Als Ursache für den Brand sei ein technischer Defekt wahrscheinlich.

Aufgrund der Unterbringung in der Schulturnhalle des Gymnasiums in der Bildstraße, die für die nächsten Stunden geplant ist, wird es zum Schulbeginn zu erheblichen Beeinträchtigungen des Schulbetriebs, insbesondere für die Zufahrtsmöglichkeiten zum Schulzentrum in Neustadt kommen.

Für die Zeit der Verlegung ist die Zufahrt zum Schulzentrum am Felix aus allen Richtungen gesperrt. Schulbusse können passieren. Der Pkw-Verkehr wird an der Kreuzung Bildstraße/Felixallee/Zacharias-Frank-Straße und die Johann-Dietl-Straße an den Einmündungen zur Äußeren Flosser Straße und Hofgartenweg gesperrt. Die Eltern von Schulkindern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, werden gebeten, diese an den Absperrungen zu Fuß zur Schule gehen zu lassen.

Die Eltern werden gebeten diesen Umstand einzuplanen.

