Prozesse

Angehörige verlassen unter Tränen Waffenhändler-Prozess

Im Prozess gegen den Waffenbeschaffer des Münchner Amokläufers haben mehrere Angehörige am Montag unter Tränen den Gerichtssaal verlassen. Ein Nebenkläger sprach in seinem Plädoyer vor dem Landgericht München I gerade über die Anzahl der Schüsse, die die neun Todesopfer am Olympia-Einkaufszentrum getroffen hatten. Eine Nebenklägerin hielt sich die Ohren zu und verließ den Gerichtssaal, weitere Angehörige brachen in Tränen aus. Auch drei sichtlich mitgenommene Hinterbliebene aus den Zuhörerreihen verließen unter Tränen den Raum - einer schlug zuvor gegen eine Wand.