Justiv Anklage fordert die Höchststrafe Im Prozess um die Tötung einer Schwangeren und ihres Babys beantragt der Staatsanwalt lebenslang, der Verteidiger acht Jahre.

Von Marion von Boeselager

Der wegen Mordes und Schwangerschaftsabbruchs angeklagter 40-Jährige erscheint in Handschellen vor dem Schwurgericht. Foto: Sven Hoppe/dpa

Regensburg.Eine hochschwangere Frau aus dem Landkreis Straubing-Bogen starb im September 2016 in ihrem Haus an einer Vielzahl von Messerstichen. Auch ihr ungeborenes Baby kam bei dem Blutbad ums Leben. Am Freitag hat der Staatsanwalt für den Geliebten der 45-Jährigen vor dem Schwurgericht eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Totschlags in einem besonders schweren Fall sowie Schwangerschaftsabbruchs gefordert. Der Verteidiger Michael Haizmann, der von einem Affektdelikt ausging, plädierte auf acht Jahre Haft wegen Totschlags und Schwangerschaftsabbruchs.

Der Angeklagte (40) hatte zuvor gestanden, die Frau getötet zu haben. Er erklärte jedoch, ihm fehle an das grausige Geschehen selbst jede Erinnerung.

Die Vorgeschichte: Die Ehe der Getöteten hatte sich abgekühlt. Sie ging öfters aus und lernte dabei 2015 in einem Lokal ihren späteren Geliebten kennen. Es entwickelte sich ein „Dreiecksverhältnis“, führte der Staatsanwalt aus. Der Ehemann, der seine Frau trotz der Liaison noch mochte, wollte die Ehe nach außen hin aufrecht erhalten. Die Ehefrau verbrachte die Wochenenden bei ihrem Lover.

Im Frühjahr 2016 ging ein Herzenswunsch der bisher kinderlosen Frau in Erfüllung: Durch eine künstliche Befruchtung mit dem Sperma des Geliebten wurde sie schwanger. Der Freund übernahm die Kosten für den Eingriff und träumte von einer gemeinsamen Zukunft mit dem Kind. Doch die Verbindung stand aufgrund der Wechselhaftigkeit der Schwangeren unter keinem guten Stern: Mal wollte sie nach der Geburt des Babys bei ihrem Liebhaber wohnen, dann wieder bei ihrem Mann, oder auch allein. „Der Angeklagte war mit den wechselnden Entscheidungen überfordert,“ sagte der Staatsanwalt. Mal brach sie den Kontakt zum Geliebten ab, erwirkte sogar ein Kontaktverbot nach dem Gewaltschutzgesetz. Dann wieder nahm sie Verbindung mit dem Vater ihres ungeborenen Kindes auf. Es kam auch erneut zu sexuellen Handlungen.

Der Angeklagte habe die Probleme klären wollen. Er suchte die Frau in ihrem Haus auf. Es kam zum Streit und zu Schlägen. Schließlich griff der Mann nacheinander zu zwei Messern und stach sie ihr „mit Tötungsvorsatz“ in Bauch, Brust, Hals und Oberschenkel, so der Staatsanwalt. Dann flüchtete er. Der Ehemann fand seine Frau kurz danach in ihrem Blut. Sie starb Stunden später im Krankenhaus.

Die Forderung nach der Höchststrafe begründete der Anklagevertreter damit, dass sich die Tat in der Nähe des Mordmerkmals Grausamkeit befinde. Ursprünglich hatte die Anklage auch auf „Mord“ gelautet.

Der Verteidiger erklärte hingegen, die „ständigen Provokationen“ durch das Opfer und die emotionale Aufladung der letzten Monate hätten sich schließlich in der Bluttat entladen. Die Getötete habe mit ihrem Lover „gespielt“. Für ihn sei die Beziehung wie „eine Achterbahn“ gewesen. „Viel spricht für eine tiefgreifende Bewusstseinsstörung, für eine Affekttat“, sagte Haizmann. Das Urteil wird am 9. Februar verkündet.