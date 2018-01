Kriminalität

Anklage gegen mutmaßlichen Prostituiertenmörder erhoben

Mehr als ein halbes Jahr nach den Morden an zwei Prostituierten in Nürnberg ist Anklage gegen den Tatverdächtigen erhoben worden. Neben Mord in zwei Fällen werden ihm auch Raub mit Todesfolge und besonders schwere Brandstiftung vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth am Montag mitteilte.