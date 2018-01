Finanzen Anleihe aus dem Jahr 1901 für 25 000 Euro versteigert Ein fast 117 Jahre altes Wertpapier ist in Würzburg für 25 000 Euro versteigert worden. Die Anleihe, die von dem US-amerikanischen Großindustriellen Andrew Carnegie unterschrieben ist, existiert dem Historischen Wertpapierhaus zufolge auf der Welt wohl nur noch in acht Ausführungen. Carnegie war seinerzeit der drittreichste Mann der Welt und galt neben John D. Rockefeller, Johann Jakob Astor, Cornelius Vanderbilt und J.P Morgan als einer der „Big Five“ der amerikanischen Wirtschaftsgeschichte.

Mail an die Redaktion Anleihe der United States Steel Corporation von 1901. Foto: Historisches Wertpapierhaus AG/dpa/Archiv

Würzburg.Das Mindestgebot für die Anleihe der United States Steel Corporation lag bei 25 000 Euro. Der Käufer ist ein Kunsthändler und Wertpapiersammler, wie das Wertpapierhaus am Samstagabend mitteilte. Insgesamt kamen bei der Auktion am Samstag mehr als 900 alte Aktien- und Anleihezertifikate unter den Hammer. Darunter waren auch Anleihen von Fußballvereinen. Die Anleihen haben, wie fast alle historischen Wertpapiere, an der Börse keinen Wert mehr; bei Sammlern sind sie dagegen heiß begehrt.

Deutschlandweit gibt es jedes Jahr fünf große Versteigerungen von historischen Wertpapieren. Würzburg gilt mittlerweile als das Zentrum für Historische-Wertpapier-Auktionen. Weltweit gibt es Expertenschätzungen zufolge etwa 2000 aktive Sammler, die Hälfte davon kommt Experten zufolge aus Deutschland.