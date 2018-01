Prozesse

Anwälte fechten Urteil gegen Waffenhändler an

Die Verteidiger des Waffenhändlers vom Münchner Amoklauf fechten das Urteil gegen ihren Mandanten vom vergangenen Freitag an. „Wir haben schon Revision eingelegt“, sagte Anwalt David Mühlberger am Montag auf Anfrage. Das Landgericht München I hatte am Freitag den 33 Jahre alten Philipp K. aus Marburg wegen illegalen Waffenhandels und fahrlässiger Tötung in neun Fällen zu sieben Jahren Haft verurteilt.