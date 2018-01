Arbeitsmarkt Arbeitskräfte: Nachfrage wächst rasant In Bayern sind Arbeitskräfte gefragt wie selten zuvor. Auch die Zahl der freien Stellen steigt auf ein Rekordniveau.

Merken

Mail an die Redaktion Zwei Männer warten in der Agentur für Arbeit. Foto: Julian Stratenschulte/Archiv

Nürnberg.Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Bayern wächst weiter rasant. Im Dezember sei die Zahl der freien Stellen so stark gestiegen wie selten zuvor, berichtete die bayerische Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) am Dienstag in Nürnberg. Sie beruft sich dabei auf ihren monatlich ermittelten Stellenindex BA-X für Bayern; dieser war im Dezember im Vergleich zum Vormonat um sechs Punkte auf 269 Zähler gestiegen.

Zugleich kletterte die Zahl der freien Stellen zum Jahresende 2017 auf ein neues Rekordniveau. Damit dauert der Stellenboom in Bayern mehr als drei Jahre an. Die absolute Zahl der freien Stellen gibt die BA-Regionaldirektion erst mit den Dezember-Arbeitslosenzahlen an diesem Mittwoch (3. Januar) in Nürnberg bekannt.

Zufrieden zeigte sich der Chef der bayerischen BA-Regionaldirektion, Ralf Holtzwart, mit der aktuellen Entwicklung: „Arbeitskräfte sind in Bayern gefragt wie nie“, betonte er laut Mitteilung. Besonders viele freie Stellen gab es im Freistaat zuletzt in der Industrie, dem Handel, in höheren Dienstleistungsberufen, dem Gesundheits- und Sozialwesen und der Zeitarbeit. An die Betriebe appellierte Holtzwart, bei der Lösung ihrer Personalprobleme „individuelle Lösungen“ zu entwickeln.

Weitere Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier!