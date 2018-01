Mikrobiologie Archaeenzentrum: Umzug im Kälteschlaf Das Zentrum an der Uni Regensburg ist die weltgrößte Anlage zur Anzucht archaeeller Mikroorganismen. Nun muss es umziehen.

Von Louisa Knobloch

Dr. Harald Huber zeigt die in flüssigem Stickstoff konservierten Archaeen. Die Mikroorganismen lagern hier bei minus 150 Grad Celsius.

Regensburg.Weißer Dampf steigt auf, als Dr. Harald Huber den Deckel der Spezial-Kühltruhe öffnet. In flüssigem Stickstoff lagert hier bei minus 150 Grad Celsius eine ganz besondere Sammlung: Rund 1800 verschiedene Archaeen-Stämme. Diese Mikroorganismen leben oft unter extremen Bedingungen – in der Tiefsee, Vulkanen oder Salzseen. Manche gedeihen bei Temperaturen von 80 oder sogar 100 Grad Celsius, andere brauchen eine Umgebung ohne Sauerstoff oder einen extrem hohen oder niedrigen pH-Wert.

Das macht es schwierig, Archaeen im Labor zu züchten. An der Universität Regensburg hat man damit jedoch Erfahrung: Prof. Dr. Karl O. Stetter, von 1980 bis 2002 Lehrstuhlinhaber für Mikrobiologie, gelang es, viele der Mikroorganismen erstmals zu isolieren, zu beschreiben – und sie zu kultivieren. Das von ihm begründete Archaeenzentrum mit dem Biotechnikum als Herzstück ist heute die weltgrößte Anlage zur Anzucht dieser Mikroorganismen.

Von Regensburg aus in alle Welt



In elf Spezial-Tanks, sogenannten Fermentern, bilden die Wissenschaftler die Lebensbedingungen von verschiedenen Archaeen-Stämmen nach. Dafür sind extrem widerstandsfähige Materialien nötig: „Archaeen, die in Vulkanen leben, wandeln etwa den Schwefel aus ihrer Umgebung in Schwefelwasserstoff um“, sagt Huber. „Der ist extrem korrosiv und zerfrisst sogar Geräte aus Edelstahl.“ Die Fermenter sind daher innen mit Emaille beschichtet und haben Rührer aus Titan.

Wissenschaftler aus aller Welt beziehen die Archaeen für ihre Forschung aus Regensburg. Doch damit ist – zumindest vorerst – Schluss: Seit 1. Oktober ist der Betrieb im Biotechnikum eingestellt, die Fermenter werden abgebaut und eingelagert. Denn zum ersten Mal in seiner Geschichte muss das Archaeenzentrum umziehen.

Untergebracht ist das Biotechnikum derzeit noch im Keller des Biologiegebäudes. Dieses wird jedoch in diesem Jahr abgerissen, um Platz für den geplanten Neubau des Vorklinikums zu schaffen. Die Biologie war bereits 2014 in einen Neubau gezogen – allerdings ohne das Biotechnikum. Lange war die Zukunft der Einrichtung unklar. Nun gibt es eine Lösung: „Wir werden das Archaeenzentrum nicht in den Neubau des Vorklinikums integrieren können, aber wir haben einen Platz in der Physik gefunden, der sehr gut ist“, sagt Prof. Dr. Dina Grohmann, seit 2015 Professorin für Mikrobiologie an der Universität Regensburg.

Die Standortsuche war eine Herausforderung, bestätigt Claudia Zirra, die beim Staatlichen Bauamt Regensburg den Bereich Hochschulbau leitet. Zum einen sind die Fermenter sehr schwer, aus statischen Gründen musste auch das neue Biotechnikum in einem Kellergeschoss untergebracht werden. Andererseits sei aber eine gewisse Raumhöhe erforderlich, da die Deckel der Fermenter mit einem Kran abgehoben werden müssten, so Zirra. Da Gase wie Stickstoff und Wasserstoff benötigt werden, musste das neue Biotechnikum für die Anlieferung gut erreichbar sein. Und auch an Raumluft- und Kältetechnik stellt die Einrichtung besondere Anforderungen. „Bei einem Forschungsgebäude macht der Technikanteil etwa die Hälfte der Kosten aus, hier sind es fast 80 Prozent“, sagt Zirra. Die rund 2,5 Millionen Euro Gesamtbaukosten trägt der Freistaat. Im April soll es losgehen, Zirra rechnet mit einer Bauzeit von etwa einem Jahr.

Nach dem Umzug ist dann noch ein Monat für den Probebetrieb eingeplant, bis voraussichtlich Mitte 2019 am Biotechnikum wieder normal gearbeitet werden kann. Grohmann und ihre Mitarbeiter haben für diese Durststrecke vorgesorgt: „2017 war ein heftiges Jahr“, sagt Huber. „Wir haben viel produziert, viel verschickt und auch für uns Vorräte angelegt.“ Normalerweise erhält das Archaeenzentrum zwei bis drei Anfragen pro Woche aus aller Welt, vor der Umzugspause waren es deutlich mehr. Bis in die USA, nach Japan, Südafrika oder Australien werden die tiefgefrorenen Archaeen-Zellen verschickt, denn die Mikroorganismen eignen sich hervorragend als Modellsysteme für verschiedene Studien. „Archaeelle Enzyme sind viel stabiler als die von Bakterien oder Eukaryoten“, sagt Grohmann.

Für Biotechnologie interessant



Zu den Eukaryoten zählen alle Lebewesen, deren Zellen einen Zellkern haben – also auch Tiere und Menschen. Zusammen mit Bakterien und Archaeen bilden sie eine der drei Domänen, in die Leben auf der Erde eingeteilt wird. Möglicherweise werden Wissenschaftler künftig aber nur noch zwei große Gruppen unterscheiden: Denn vor wenigen Jahren wurden die sogenannten Asgard-Archaeen entdeckt, die als nächste Verwandte der höher entwickelten Eukaryoten gelten. „Wir sind also alle Ur-Ur-Ur-Enkel von Archaeen“, sagt Grohmann. Und wir bieten den Mikroorganismen auf unserer Haut oder im Magen-Darm-Trakt ein Zuhause. Sorgen muss sich deshalb niemand machen: „Bisher ist kein Archaeon bekannt, dass pathogen ist, also eine Krankheit hervorruft“, sagt Grohmann.

Archaeen sind aber nicht nur evolutionsgeschichtlich hochspannend, sondern auch für viele Anwendungen interessant. Hitzebeständige Enzyme aus Archaeen-Stämmen, die bei hohen Temperaturen leben, lassen sich etwa in der Medizin nutzen, um bestimmte Gene bei einem Patienten nachzuweisen. Auch bei einem aktuellen Forschungsprojekt von Universität und OTH Regensburg spielen die Mikroorganismen eine große Rolle: Mithilfe von Archaeen soll in Biogasanlagen Wasserstoff in Methan umgewandelt werden, da sich dieses gut speichern lässt. „Auf diese Weise könnte man regenerative Energien über einen längeren Zeitraum – etwa vom Sommer zum Winter – transferieren“, sagt Huber.

Ihre Forschung können die Wissenschaftler dank der kryokonservierten Mikroorganismen in den nächsten anderthalb Jahren fortsetzen. Dann soll das neue Biotechnikum mit insgesamt 180 Quadratmetern Fläche und acht Fermentern einsatzbereit sein. „Wir sind der Universität dankbar, dass sie diesen international sichtbaren Forschungsschwerpunkt erhält“, sagt Grohmann. Das sei auch im Sinne von Prof. Stetter: „Er wollte es ermöglichen, dass mit diesen schwer zu kultivierenden Organismen weltweit Forschung betrieben werden kann.“

