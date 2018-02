Raumfahrt

Astrophysikerin wird neue „Astronautin“-Kandidatin

Die Münchner Astrophysikerin Suzanna Randall wird neue „Astronautin“-Kandidatin. Die in Bremen gegründete private Initiative will 2020 erstmals eine deutsche Frau ins All fliegen lassen. Damit würde für die 38-Jährige ein Kindheitstraum in Erfüllung gehen, wie sie der Deutschen Presse-Agentur sagte. Bisher waren alle deutschen Astronauten männlich.