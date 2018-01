Parteien Asylstreit überschattet die Sondierungen SPD reagiert empört auf CSU-Papiere zur Flüchtlingspolitik und wittert Kalkül. Die Genossen diagnostizieren einen Rechtsruck.

Von Christine Schröpf und unseren dpa-Korrespondenten

Merken

Mail an die Redaktion Die CSU fordert in der Asylpolitik weitere Verschärfungen. Vom möglichen Berliner Koalitionspartner SPD kommt scharfe Kritik. Foto: dpa/Archiv

München.Unmittelbar vor ihrem ersten Spitzengespräch im neuen Jahr zu einer Regierungsbildung haben sich die Meinungsunterschiede von CDU, CSU und SPD weiter verschärft. Die CSU-Abgeordneten im Bundestag wollen auf ihrer am Donnerstag beginnenden Winterklausur in Kloster Seeon eine harte Asylpolitik vertreten und Leistungenkürzungen für Asylbewerber beschließen. Zudem sollen künftig Antragsteller Asyl und Schutzstatus erst dann erhalten, wenn ihre Identität in Entscheidungs- und Rückführungszentren zweifelsfrei geklärt wurde. Altersangaben minderjähriger Flüchtlinge sollen obligatorisch überprüft werden.

Politik „auf Rücken Schwacher“

Die CSU-Forderungen überschatten das Vorgespräch zwischen Union und SPD am Mittwoch und die Sondierungen, die am Sonntag beginnen sollen. „Es ist die Unzeit schlechthin, um solche Papiere zu beschließen“, sagt der bayerische SPD-Generalsekretär und Weidener Bundestagsabgeordnete Uli Grötsch. Die Unionsparteien wüssten genau, dass die SPD in der Asylpolitik weit differenziertere und sachlichere Positionen vertrete. Er unterstellt der CSU Kalkül. „Ich gehe davon aus, dass die CSU das auch tut, um von vornherein das Gesprächsklima zu vergiften.“ Die Regensburger SPD-Landtagsabgeordnete Margit Wild verurteilte die CSU-Forderungen ebenfalls. „Es ist sehr populistisch, auf dem Rücken der Schwachen Politik zu machen.“

„Ich gehe davon aus, dass die CSU das auch tut, um von vornherein das Gesprächsklima zu vergiften.“ Der bayerische SPD-Generalsekretär Uli Grötsch



Nicht akzeptabel sind für Wild auch routinemäßige körperliche Untersuchungen von jungen Asylbewerbern, um das Alter zu bestimmen. „In Zweifelsfällen kann man es kontrollieren, aber nicht standardmäßig“, sagt sie. Die auch debattierten Röntgenuntersuchungen lehnt sie aber ab. Überrascht zeigte sich von den CSU-Vorstößen allerdings nicht. „Es war ganz klar zu erwarten, dass die CSU weiter nach Rechts rückt.“

Aiwanger: CSU nicht glaubwürdig

Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger hält die CSU-Papiere für wenig glaubwürdig. „Die CSU hat die letzten vier Jahre in Berlin mitregiert und den Asylkurs von Frau Merkel mitgetragen. Da wird sich auch in den nächsten vier Jahren nicht viel ändern.“ Die Regierungspartei solle erst einmal besser regeln, was sie in Bayern selbst in der Hand habe – etwa die Beschleunigung von Asylverfahren vor den Verwaltungsgerichten. Aktuell seien 40 000 Klagen abgelehnter Asylbewerber abzuarbeiten, doch es mangele an Justizpersonal. „Allein am Verwaltungsgericht Regensburg fehlen 14 Richterstellen“, sagt Aiwanger.

Im Herbst ist Landtagswahl. Die erste Umfrage des Jahres zeigt, dass für alle Parteien viel zu tun ist. Die CSU hat sich leicht erholt, bleibt aber unter 40 Prozent. Der neue Frontmann Söder gilt als führungsstark, er spaltet aber. Details dazu lesen Sie hier!

Kritik kommt auch vom Regensburger Grünen-Abgeordnete Jürgen Mistol. Die CSU ziehe die falschen Schlüsse aus ihrem schlechten Abschneiden bei der Bundestagswahl. Wichtig in der Asylpolitik seien nicht Leistungskürzungen, sondern starke Integrationsangebote und die frühzeitige Möglichkeit, eine Arbeit aufzunehmen. „In Bayern werden Arbeitskräfte dringend gebraucht – und viele junge Flüchtlinge wollen arbeiten oder eine Ausbildung beginnen.“

Aumer: Kein Konfrontationskurs

Der Regensburger CSU-Abgeordnete Peter Aumer weist die Vorwürfe zurück und bestreitet einen Konfrontationskurs gegenüber der SPD. „Es ist eine klare Positionierung der CSU – ohne auf einen etwaigen Koalitionspartner zu schauen“, sagt er. Sondierungen seien ein anderes Kapitel. Dort sei es die Aufgabe, „Kompromisse zu suchen und zu finden“. Der Rechtsstaat müsse in der Asylpolitik Möglichkeiten und Mittel ausschöpfen, sagt er. Dazu gehöre auch, dass Alter der Flüchtlinge zu kontrollieren – schon allein, weil Minderjährige bei der Betreuung Ansprüche geltend machen können, die ein Vielfaches der Kosten bedeuten. Es habe sich herausgestellt, dass Angaben zum Alter „mehrfach nicht der Wahrheit entsprochen haben“.

Weitere Nachrichten aus der bayerischen Landespolitik lesen Sie hier!