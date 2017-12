Gesundheit Auch Ärzte wollen Zeit für die Familie Flexible Arbeitszeiten sind gefragt – auch in der Medizin. Ein immer beliebteres Modell lockt Allgemeinärzte aufs Land.

Von Katrin Wolf

Mail an die Redaktion Junge Ärzte lassen sich oft lieber in größeren Städten nieder als in ländlichen Gebieten. Foto: Bernd Weissbrod/dpa

Regensburg.Drei Jahre lang hat Dr. Josef Großhauser in Schierling nach einem Nachfolger für seine Gemeinschaftspraxis gesucht. Auf allen Kanälen hat er es versucht, gefunden hat er niemanden. Die Lösung war schließlich eine damals neue Form der Praxisorganisation: Aus einem Zusammenschluss mit der Gemeinschaftspraxis von Dr. Josef Kindler entstand eines der ersten medizinischen Versorgungszentren (MVZ) im ländlichen Raum in Bayern. Sieben Ärzte teilen sich jetzt Praxisräume, Personal und Patienten.

Junge Ärzte für die Allgemeinmedizin zu begeistern und in ländliche Regionen zu locken wird also zunehmend wichtiger. Dabei sind Infrastruktur und Vergütung zumindest in den Gegenden, die in der Nähe größerer Städte liegen, nicht das Problem, erklärt Dr. Friedrich Kindler. Der Sohn von Josef Kindler hat das MVZ mitaufgebaut. Für ihn bietet die Organisationsstruktur vor allem einen entscheidenden Vorteil: Ein Arbeitsverhältnis, das es ihm ermöglicht, Beruf und Familienleben unter einen Hut zu bekommen.

Versorgung vor Ort gesichert

Ärzte, die eine eigene Praxis führen, müssen immer mehr Verwaltungsaufgaben erledigen. Dazu kommen Hausbesuche, Not- und Wochenenddienste. 80-Stunden-Wochen sind da keine Seltenheit. Die MVZ hingegen bieten flexible Arbeitszeitmodelle. Ein Arztsitz kann in einem MVZ in vier Teilzeitstellen aufgeteilt werden. Vor allem für junge Mütter sei dieses Angebot attraktiv, erklärt Personalleiterin Oliva Kindler. Denn in Kliniken sind reduzierte Arbeitszeiten vor allem in leitenden Positionen kaum bekannt. Dabei ist es wichtig, gerade Frauen für die Tätigkeit als Allgemeinmedizinerin zu begeistern: Im Studium beträgt ihr Anteil mittlerweile über 60 Prozent.

Aber auch die Ärzte arbeiten heute oft nur noch 70 Prozent, sagt Friedrich Kindler, meist um Zeit für ihre Familien zu haben. „Ich habe hier im MVZ einen flexiblen, schönen Arbeitsplatz mit Spaß am Job und Spaß an der Familie“, fasst der Vater zweier kleiner Kinder seine Motivation zusammen. Und auch den Patienten bringt das Modell Vorteile: Die wohnortnahe Versorgung bleibt gesichert, und die große Zahl von Ärzten in einer Praxis ermöglicht lange Öffnungszeiten.

Für Kindler eine klassische „Win-Win-Situation“: Die Patienten profitierten auch davon, dass jeder Arzt eine andere Spezialisierung mitbringe. Und auch die medizinischen Fachangestellten könnten sich spezialisieren, zum Beispiel auf die Versorgung schwerer Wunden, mit denen Patienten zuvor in eine Klinik geschickt werden mussten. Nur von der Idee, mit einem Hausarzt groß beziehungsweise alt zu werden, müssen sich manche Patienten verabschieden. Das MVZ verströmt laut Kindler eben etwas mehr „Klinikflair“.

Zahlen und Fakten zum MVZ:

Die Hintergründe Seit 2004 besteht die Möglichkeit, ein medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) zu gründen.

Ärzte können in einem MVZ als selbstständiger Vertragsarzt oder als angestellter Mediziner arbeiten.

Die Kooperationsform MVZ erlaubt den Ärzten eine flexiblere Arbeitszeitgestaltung, weil etwa Teilzeitmodelle leichter umsetzbar sind. Gleichzeitig müssen sie Risiken und Verwaltungsaufwand nicht alleine tragen.

547 MVZ gibt es in Bayern (Stand: Dezember 2017). Die wenigsten stehen in der Oberpfalz (40) und Niederbayern (49); die meisten in München (113) und Oberbayern (100).

16 009 Ärzte arbeiten bundesweit in MVZ (Stand: Dezember 2016). 14 560 davon sind Angestellte, 1449 Vertragsärzte. Ein durchschnittliches MVZ besteht damit aus 6,4 Medizinern.

38,8 Prozent aller MVZ in der Bundesrepublik sind in Trägerschaft von Krankenhäusern, 43 Prozent in Trägerschaft von Vertragsärzten. In Bayern sind etwa 30,7 Prozent der MVZ in Klinikträgerschaft.

Angst vor Profitmaximierung

Doch bei allen Vorteilen wird von Seiten von Ärzten und Verbänden auch immer wieder Kritik an den MVZ laut. Die hat vor allem mit dem Engagement großer Kliniken zu tun. MVZ dürfen im Allgemeinen nur von selbstständigen Ärzten mit eigenem Kassenarztsitz, Kommunen und zugelassenen Krankenhäusern gegründet werden. Manche fürchten bei letzteren als Träger eine zunehmende Profitorientierung. Für die KVB ist die Trägerschaft einer Einrichtung deshalb von entscheidender Bedeutung: „Unter einem nichtärztlichen Management besteht die Gefahr, dass Entscheidungen zu Diagnostik und Therapie nicht mehr allein nach medizinischen Gesichtspunkten getroffen werden dürfen“, lautet ein Statement des Vorstands. Die Beteiligung von Kliniken an der Trägerschaft der MVZ ist in den vergangenen Jahren sprunghaft angestiegen. Nach Angaben der KVB tragen Vertragsärzte und Krankenhäuser im Jahr 2015 erstmals gleich häufig als Träger auf. Im Jahr darauf überwog die Zahl der Vertragsärzte als Träger allerdings wieder deutlich.

Nur ein kleiner Teil der Medizinabsolventen entscheidet sich für eine Tätigkeit als Allgemeinmediziner. Flexiblere Arbeitszeitmodelle können helfen, den Beruf wieder attraktiver zu machen. Auch einige Ärzte im MVZ Schierling werden in den kommenden Jahren in den Ruhestand gehen. Sorge um die Fortführung der Praxis müssen sie sich nicht mehr machen: Die Nachfolger stehen schon in den Startlöchern.

