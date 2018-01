Fussball

Augsburg siegt 1:0 gegen den Hamburger SV

Der FC Augsburg hat die Abstiegssorgen des Hamburger SV zum Rückrundenstart der Fußball-Bundesliga weiter verschärft. Die Hanseaten unterlagen am Samstag nach einer in der Offensive nicht erstligareifen Leistung verdient mit 0:1 (0:1) beim Überraschungsteam der Hinrunde. Ja-Cheol Koo belohnte den FCA vor 30 087 Zuschauern mit seinem Kopfballtor in der 45. Minute für sein immer wieder mal wuchtiges und auch zielstrebiges Angriffsspiel.

Von Klaus Bergmann, dpa