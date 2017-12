Parteien Aus Seehofer wird Södhofer Die CSU-Erzrivalen Horst Seehofer und Markus Söder sind nun ein Spitzenduo. Sie müssen der Partei zu neuem Glanz verhelfen.

Von Christine Schröpf, MZ

Mail an die Redaktion Auf Revolte folgte Harmonie: Beim CSU-Parteitag signalisierten die früheren Erzrivalen Horst Seehofer und Markus Söder Geschlossenheit. Foto: dpa

München.Es heißt: Das Problem mit der Macht ist, dass man sie dem einen wegnehmen muss, damit sie ein anderer haben kann. Wie die CSU dieses Dilemma löst, war nach der verlorenen Bundestagswahl am 24. September zu beobachten. Nach dem Absturz auf ein historisches Tief von 38,8 Prozent, entfaltete die Partei einen Mix aus scharfen Kontrasten – auf zwölf Wochen politische Brutalität folgte zum (vorläufigen) Finale beim Parteitag im Dezember eine Darbietung höchster Harmonie. Der Schulterschluss der bisherigen Erzrivalen Horst Seehofer und Markus Söder vollzog sich dort so perfekt, dass selbst Parteiexperten rätselten: Wie groß ist der Anteil an echter Überzeugung, wie groß ist das Quantum an Selbstsuggestion und an gezügeltem Zorn? Die CSU votierte dort für die Lösung „Aus Eins mach Zwei“. Eine Ämterteilung wird Horst Seehofer im zehnten Jahr als Ministerpräsident um seinen Posten an der Spitze des Freistaats bringen. Er übergibt an Söder, bleibt aber Parteichef und damit Teil eines künftigen Spitzenduos, das Medien zu „Södhofer“ oder „Söderhofer“ verschmolzen – eine Namensgebung, die sonst nur bei innigen Liebespaaren üblich ist.

Seehofer hat seiner Partei versprochen, gegen Ende des ersten Quartals 2018 als Regierungschef zurückzutreten. Der Verlauf von Koalitionsgesprächen in Berlin soll den endgültigen Termin besiegeln. Der 68-Jährige will im Bund zunächst mit ganzer Kraft verhandeln – erst danach, so der Plan, macht er den Weg frei für Söder. Bei einer CSU-Weihnachtsfeier 2012 hatte er seinem Minister noch Schmutzeleien und charakterliche Defizite bescheinigt. Beim CSU-Parteitag empfahl er ihn den 1000 Delegierten nun als seinen Nachfolger. „Er kann es und er packt es“, sagte Seehofer und listete Verdienste Söders auf – etwa bei der Rettung der bayerischen Landesbank aus finanzieller Schieflage. Söder wiederum empfahl den Delegierten Seehofer als wichtigen Aktivposten in Berlin.

Bei der Wiederwahl zum Parteichef erzielte Seehofer darauf 83,7 Prozent – ein recht achtbares Ergebnis angesichts der Wahlpleite und der wochenlangen Querelen im Vorfeld. Die komplette personelle Neuordnung an der Spitze, die sich ein Teil der Basis gewünscht hatte, blieb damit allerdings aus. Die CSU wird mit dem Führungsduo „Södhofer“ in die Landtagswahl 2018 ziehen – einem ungleichen Paar, das gemeinsam liefern muss, um im Herbst nächsten Jahres nicht gemeinsam abgestraft zu werden.

„Ihr könnt mich köpfen“

Der Stellenwert in der CSU misst sich am Erfolg. Seehofer, der die Partei 2008 im Tief übernommen hatte und bei der Landtagswahl 2013 zur absoluten Mehrheit zurückführte, hat das soeben selbst erlebt. Die Steilvorlage für den Machtkampf der vergangenen Monate lieferte er selbst. Aus Parteiräson hatte er die Parteifreunde im Februar dieses Jahres auf Rückhalt für die gemeinsame Unions-Kanzlerkandidatin Angela Merkel eingeschworen – ungeachtet des davor heftigen und erbitterten Asylstreits mit der CDU-Chefin, in dem die CSU nur einen Teil ihrer Forderung durchsetzen konnte. Skeptiker, die um die Glaubwürdigkeit der CSU fürchteten, brachte er mit einem Angebot zum Verstummen, das bei einem Fehlschlag der Strategie greifen sollte. „Ihr könnt mich nach der Wahl köpfen“, sagte er in interner Sitzung.

Nach der 38,8-Prozent-Pleite bei der Bundestagswahl war Seehofer angezählt. Die Niederlage zertrümmerte das Vertrauen in seine Zugkraft – und das ausgerechnet ein Jahr vor der Landtagswahl, die für die Partei einen höheren Stellenwert hat als jede Bundestagswahl. Die Stärke der CSU in ihrem politischen Stammland entscheidet über ihr bundespolitisches Gewicht. 2018 ist die absolute Mehrheit erneut in hoher Gefahr. Speziell CSU-Landtagsabgeordnete, die über einen Listenplatz ins Parlament eingezogen sind, müssen um ihr Mandat bangen. Die Partei hat sich auch nach dem beschlossenen Führungswechsel in Umfragen nur leicht erholt. Söder muss als Spitzenkandidat die Wende bringen.

Am Wechsel überraschte am meisten, dass er erst nach zwölf Wochen Machtkampf vollzogen wurde. Seehofer schützte die Skepsis, auf die der polarisierende Söder bei Teilen der Wählerschaft stößt. Seehofer schützte zudem, dass sich die Jamaika-Sondierungen in Berlin hinzogen und er dort als unverzichtbar galt – die zeitintensiven Verhandlungen der Union mit FDP und Grünen sollten am Ende für ihn aber auch zum Malus werden: Fernab von München unterschätzte Seehofer, wie sehr Unzufriedenheit, Ärger und Misstrauen in der CSU-Landtagsfraktion und den CSU-Bezirksverbänden wuchsen, und wie sehr gleichzeitig sein Rivale Söder immer weiter erstarkte.

Das wuchtige Startsignal für den Machtkampf wurde gleich nach der Bundestagswahl in der Oberpfalz gesetzt. Der CSU-Bezirksvorstand machte sich als erstes Parteigremium für einen geordneten personellen Übergang stark – friedlich und im Einvernehmen mit Seehofer, wie es hieß. Bezirkschef Albert Füracker bestätigte den Wunsch öffentlich. Da der enge Söder-Freund als Finanzstaatssekretär an Seehofers Kabinettstisch sitzt, musste er danach von oben einen starken Rüffel einstecken. „Ich glaube, dass es nicht gut ist, wenn ein Kabinettsmitglied den eigenen Regierungschef auffordert, für einen geordneten Übergang zu sorgen“, reagierte ein verschnupfter Ministerpräsident.

JU revoltiert offen

Die Kritik an Seehofer aber riss nicht ab. Aus dem CSU-Bezirksverband München wurden im Oktober Rücktrittswünsche laut. Dort hat Kultusminister Ludwig Spaenle den Vorsitz, sein Staatssekretär Georg Eisenreich mischt ebenfalls kräftig mit. Als zentrales Datum der CSU-Revolte gegen Seehofer aber gilt der JU-Parteitag im November. Die CSU-Nachwuchspolitiker votierten dort mit Zwei-Drittel-Mehrheit dafür, dass Seehofer als Ministerpräsident „spätestens im nächsten Jahr“ abtritt. Bei allen Verdiensten, die er sich „zweifellos in vielen Jahrzehnten für die CSU, Bayern und Deutschland erworben hat“, müsse er den Weg ebnen, hieß es in der „Erlanger Erklärung“. Söder, der bei dem Treffen zu Gast war, lobte die Akteure. „Das ist eine Landesversammlung und eine Junge Union, die zeigt Rückgrat in der Partei. Meinen Respekt davor. Toll gemacht“, sagte er. Später ließ er sich zu einem Gruppenbild bitten, das es in sich hatte: Delegierte streckten blau-weiße Pappschilder mit der Aufschrift „MP Söder! #Markus 2018“ in die Höhe.

Der Rest ist die Geschichte eines Rückzugs in Etappen: Treffen mit der CSU-Landtagsfraktion und dem CSU-Vorstand am 23. November enden noch ohne Ergebnis. Seehofer ist zu diesem Zeitpunkt zum Verzicht auf den Parteivorsitz bereit, will aber Ministerpräsident bleiben. Auf Rat von Parteifreunden wie Landtagspräsidentin Barbara Stamm verschafft er sich Bedenkzeit, verschiebt die Entscheidung und verkündet schließlich am 4. Dezember offiziell seinen baldigen Rückzug als Regierungschef und die erneute Kandidatur für den Parteivorsitz. Gleichzeitig signalisiert er dem den designierten Spitzenkandidaten Söder, ihn frühzeitig in künftige Aufgaben einzubinden – er überlässt ihm unter anderem die zentrale Rede beim Politischen Aschermittwoch in Passau. Auch im Landtagswahlkampf wird Söder nun die Prioritäten setzen.

Aus Revolte wird Dank

Die Erleichterung der CSU über das Ende des Machtkampfs ist so groß, dass der Ärger über Seehofer in sich zusammenfällt. Aus Revolte wird Dankbarkeit. Söder zollt Seehofer Respekt und würdigt seine wichtige künftige Aufgabe als Parteichef. Er sei der beste Fürsprecher der CSU-Interessen auf der bundespolitischen Bühne. Seehofer behält auch die Option, in einer möglichen großen Koalition in Berlin nach einem attraktiven Ministeramt zu greifen – auch wenn er selbst abwiegelt. „Was sich weiter für mich ergibt, das werden wir sehen. Es muss sich nichts ergeben“, sagt er.

„Ich weiß, dass der Wandel zur Demokratie gehört. Wenn es einen selbst betrifft, ist ein wenig Wehmut dabei.“ Horst Seehofer, Ministerpräsident und CSU-Chef



Ohne den freiwilligen Rückzug Seehofers vom Amt des Ministerpräsidenten wäre der Machtwechsel nicht möglich gewesen. Die bayerische Verfassung sieht nur den freiwilligen Abgang eines Regierungschefs vor, sie kennt kein klassisches Misstrauensvotum. In Artikel 44, Absatz 3, ist geregelt, dass ein Regierungschef „jederzeit“ aufhören kann. Absatz 4 erläutert, dass in diesem Fall in der nächsten Sitzung des Landtags für den Rest der laufenden Legislatur ein neuer Regierungschef zu bestimmen ist. Söders Wahl gilt damit als gesetzt. Die CSU verfügt derzeit mit 101 von 180 Abgeordneten über eine absolute Mehrheit.

„Södhofer“ vor großen Hürden

Das Team „Södhofer“ muss bis zur Landtagswahl eine Serie von weit schwierigeren Hürden nehmen. Söders erste Aufgabe wird es sein, ein neues Kabinett zu bilden. Denn ein Rücktritt Seehofers bedeutet den Rücktritt aller Minister. Gesucht wird ein Zukunftsteam, das bei der Landtagswahl bei den Bürgern punkten kann. In Gefahr sind Minister, die 2018 nicht mehr für den Landtag kandidieren wollen. Die Oberpfälzer CSU-Frau und Sozialministerin Emilia Müller steht in diesem Verdacht, auch wenn sie zuletzt betonte, nicht über einen Rückzug aus der Landespolitik nachzudenken. Der Oberpfälzer CSU-Chef und Finanzstaatssekretär Füracker könnte dagegen aufsteigen. Er galt schon vor dem Machtkampf in der CSU als ministrabel.

„Wer glaubt, wir geben auf, wer glaubt, wir haben Angst, der wird sich täuschen.“ Der designierte Ministerpräsident Markus Söder zu seinem Kampfgeist vor der Landtagswahl



Seehofers wichtigste Aufgabe sind nun erfolgreiche Koalitionsverhandlungen in Berlin. Ein Vertrag soll die deutliche Handschrift der CSU tragen – von der Obergrenze für Flüchtlinge bis zur verbesserten Mütterrente. Von Seehofers Geschick hängt ab, ob die CSU mit Rückenwind aus Berlin ins Landtagswahljahr startet oder die Glaubwürdigkeit der Partei weiter zerfällt.

„Wer glaubt, wir geben auf, wer glaubt, wir haben Angst, der wird sich täuschen“, gibt sich der designierte Ministerpräsident Söder kampfbereit. Zum ersten Stimmungsbarometer wird der Bayerntrend des Bayerischen Rundfunks – die wohl wichtigste Umfrage zur Landespolitik soll am 10. Januar veröffentlicht werden. Sie wird zeigen, wieviel Vertrauen das Duo „Södhofer“ aktuell außerhalb der Partei genießt. Entscheidend ist aber am Ende allein das Votum bei der Landtagswahl. Die CSU hat bei der Bundestagswahl gelernt, dass sich nicht jeder beruhigende Umfragewert bewahrheitet. In letzten Meinungserhebungen vor dem 24. September lag die Partei bei 47 Prozent – damit gut acht Prozent über dem tatsächlichen Ergebnis.

