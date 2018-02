Gesundheit

Ausbau von Angebot an ambulanten Pflege-Wohngemeinschaften

In Bayern sollen mehr Pflegebedürftige die Chance auf einen Platz in einer Pflege-Wohngemeinschaft bekommen. „Wir wollen den flächendeckenden Ausbau dieser Wohnform weiter voranbringen“, sagte die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Montag bei einer Tagung in Nürnberg. In diesem Jahr werde der Freistaat 750 000 Euro zur Unterstützung dieser speziellen Wohnform bereitstellen, kündigte die CSU-Politikerin an. Gerade für Pflegebedürftige seien Wohngemeinschaften ideal, da Betroffene so in ihrer vertrauten Umgebung bleiben könnten.