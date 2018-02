Kunst Ausstellung „Procession“: Haus der Kunst zeigt Kiki Smith Der menschliche Körper steht im Mittelpunkt einer Ausstellung mit Werken der US-amerikanischen Künstlerin Kiki Smith im Haus der Kunst in München. Ohne Scheu vor Tabus und Grenzen der Scham stelle sie die Bedingungen menschlichen Daseins zur Diskussion, teilte das Haus am Donnerstag in München mit. Dabei geht es um Themen wie Alter, Tod, Verwundung, Heilung, Identität oder Sexualität. Ihr Werk umfasst Skulpturen, Zeichnungen, Radierungen, Lithographien, aber auch Fotografie oder Video. Dabei verwendet die in Nürnberg geborene Künstlerin auch verschiedenste Materialien wie etwa Bronze, Glas, Aluminium, Latex, Federn, Bienenwachs oder Haare.

Das „Haus der Kunst" in München. Foto: Sven Hoppe/Archiv

München.„Procession“ ist im Haus der Kunst von Freitag bis zum 3. Juni zu sehen. Die Schau der Kuratorin Petra Giloy-Hirtz sei die erste größere Museumspräsentation in Europa. In München ist auch eine Serie von Tapisserien zu sehen, die eine Art Schöpfungsgeschichte erzählen und neben Meer, Bergen und Sternen auch Schlange, Wolf und andere Tiere zeigen. Insgesamt werde bei ihren Wesen die Grenze zwischen Mensch, Natur und Kosmos durchlässig, heißt es in der Ankündigung der Ausstellung.

Smith wurde 1954 als Tochter des Bildhauers Tony Smith geboren. Mittlerweile lebt sie als freie Künstlerin in New York. In ihren Werken beschäftigt sie sich vor allem mit dem menschlichen Körper. Ihre Werke waren bereits auf der documenta in Kassel zu sehen oder auf der Biennale in Venedig.