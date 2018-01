Unfälle Auto fährt in Familie, die Mutter stirbt In Unterfranken wurde am Montagabend eine 53-Jährige bei einem Unfall getötet. Ihr Mann und ihre Tochter wurden verletzt.

Bei einem Unfall in Unterfranken starb eine 53-Jährige Frau. Foto: Bastian Winter

Bad Königshofen.Eine Frau hat mit ihrem Auto in Unterfranken eine Familie erfasst und dabei eine 53-jährige Mutter getötet. Ihr zwei Jahre älterer Mann wurde schwer, die 27-jährige Tochter der beiden leicht verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Familie war auf einem Gehweg in Bad Königshofen (Landkreis Rhön-Grabfeld) unterwegs, als der Wagen in einer Kurve von der Fahrbahn abkam und sie traf. Nach Angaben der Ermittler könnte Unachtsamkeit der 21 Jahre alten Autofahrerin der Grund für denUnfall am Mittwoch der vergangenen Woche gewesen sein. Eine Gutachterin sollte den genauen Hergang klären.

