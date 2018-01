Unfälle Auto kracht in Lastwagen: Ehepaar schwer verletzt

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht durch eine Straße. Foto: Marcel Kusch/Archiv

Marktzeuln.Ein 42-Jähriger ist mit seinem Wagen gegen einen mit einem Betonteil beladenen Sattelzug gekracht. Der Mann und seine 29 Jahre alte Ehefrau wurden bei dem Unfall in Marktzeuln (Landkreis Lichtenfels) am Mittwochabend schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 42-Jährige fuhr mit seinem Kleinwagen seitlich unter die Ladung des Lastwagens, der gerade auf ein Grundstück abbiegen wollte. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Einsatzkräfte mussten das schwer verletzte Ehepaar aus dem stark beschädigten Auto retten. Sie kamen in Kliniken.