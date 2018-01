Unfälle Baby nach Autounfall gestorben In der Nacht zu Donnerstag ist bei einem PKW-Zusammenprall im Landkreis Kronach ein sechs Monate altes Mädchen gestorben.

Mail an die Redaktion In Oberfranken starb am Mittwoch ein sechs Monate altes Baby. Symbolfoto: André Baumgarten

Marktrodach.Nach einem schweren Autounfall in Oberfranken ist ein sechs Monate altes Baby gestorben. Das Mädchen sei in der Nacht seinen Verletzungen im Krankenhaus erlegen, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Die Mutter des Säuglings war mit ihren Kindern, neben dem Baby noch ein zwei Jahre altes Kleinkind, auf der Bundesstraße 303 nahe Marktrodach (Landkreis Kronach) unterwegs, als plötzlich ein entgegenkommender Sattelzug auf ihre Fahrbahn geriet und mit dem Auto zusammenprallte. Trotz Sicherung wurde der Säugling so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Kinderklinik geflogen werden musste. Die anderen Beteiligten wurden mit leichteren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

