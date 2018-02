Verkehr Bäume fallen vor dem A3-Ausbau Ab Mittwoch wird entlang der A3 Gehölz entfernt. Am Wochenende kommt es zu Beeinträchtigungen am Autobahnkreuz.

Regensburg.Um mit dem sechsstreifigen Ausbau der A3 zwischen Autobahnkreuz Regensburg und Rosenhof vorzubereiten, werden ab Mittwoch Gehölzarbeiten entlang der Autobahn stattfinden. Das teilte die Autobahndirektion Südbayern am Montag mit. Dabei werden Bäume, Sträucher und Pflanzen entfernt. Die Autobahndirektion Südbayern rechnet mit einer Dauer der Arbeiten von etwa 14 Tagen.

Die Gehölzarbeiten finden im Bereich Graßer Weg auf der Nordseite der Autobahn (Fahrtrichtung Nürnberg) auf etwa 500 Meter Länge in Richtung Augsburger Straße statt. Hier beginnen die Arbeiten am Mittwoch. Ab 10. Februar geht es im Bereich Am Zieget/Hadamarstraße auf der Nordseite der Autobahn (Fahrtrichtung Nürnberg) auf etwa 100 Meter Länge weiter.

Bedingt durch diese Arbeiten kommt es am Autobahnkreuz Regensburg am Wochenende vom 10. und 11. Februar zu folgenden Verkehrsbeeinträchtigungen: An der Überleitung auf die A 93 in Richtung Hof wird der Verkehr mit Einengung an der Baustelle vorbeigeführt und eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 80 Stundenkilometer eingerichtet. Die Fahrspuren in Richtung Passau sind nicht betroffen.

Ab Ende Februar wird im Bereich der Bahnbrücke Burgweinting die Fahrbahn in Fahrtrichtung Passau für die anschließende Baustellenverkehrsführung verbreitert. Dazu müssen die Fahrspuren wechselweise verengt werden. Ab 12. März werden vier Brücken über die Autobahn gesperrt und für den Abbruch vorbereitet: Markomannenstraße, Eisackerstraße, Mintrachinger Straße, Oberheising – Unterheising. Die Brücken werden abgebrochen und bis voraussichtlich Ende November neu gebaut Über die jeweiligen Umleitungen will die Autobahndirektion Südbayern rechtzeitig vor der Sperrung informieren.

