Bahn Bahn testet Sitzplatzreservierung in Nürnberger S-Bahn

Mail an die Redaktion Das Logo der Deutschen Bahn (DB). Foto: Hauke-Christian Dittrich/Archiv

Nürnberg.Zum ersten Mal bundesweit können sich S-Bahn-Nutzer in Nürnberg einen Sitzplatz für eine einmalige Fahrt reservieren. Als Jahresabo gebe es eine Platzreservierung bereits in einzelnen deutschen Städten, sagte eine Bahn-Sprecherin am Dienstag. Die Einzelplatzreservierung solle nun in der Frankenmetropole getestet werden - sie kostet einen Euro pro Fahrt. 40 Euro muss man für ein Jahresabo bezahlen. Gerade viele Pendler hätten sich diesen Service gewünscht - sich jeden Tag an den gewohnten Sitzplatz setzen zu können, hieß es von der DB Regio Bayern. Der Sitzplatz kann am Fahrscheinautomaten oder im Reisezentrum gebucht werden. Die einmalige Reservierung eines Platzes über App oder Internet-Browser soll voraussichtlich 2019 möglich sein.