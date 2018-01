Basketball

Bamberg bei Qualifikation für Basketball-Pokal dabei

Brose Bamberg hat trotz der Niederlage bei medi Bayreuth am Dienstagabend den Sprung in die Qualifikationsrunde zum Pokal der Basketball Bundesliga geschafft. Nach der Niederlage der EWE Baskets Oldenburg ergibt sich die kuriose Situation, dass Bamberg in der gesonderten Pokal-Tabelle zwar hinter Bayreuth liegt, aber im Gegensatz zum fränkischen Konkurrenten das Ticket für das Viertelfinale bereits sicher hat. Dies bestätigte die BBL am Mittwoch.