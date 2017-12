Basketball

Basketballer Olisevicius verlässt Bundesligist Würzburg

Nach der Verpflichtung des kanadischen Nationalspielers Owen Klassen verlässt Osvaldas Olisevicius den Basketball-Bundesligisten s.Oliver Würzburg. Die Trennung sei in gegenseitigem Einvernehmen erfolgt, wie die Unterfranken mitteilten. Der 24-jährige Litauer sei am Samstag in seine Heimat zurückgekehrt.