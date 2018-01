Unfälle Baukran stürzt auf Halle

Ein Warndreieck mit dem Schriftzug „Unfall".

Schweinfurt.Ein umgestürzter Baukran hat in Schweinfurt einen Schaden von rund 100 000 Euro verursacht. Verletzt wurde bei dem Unfall an der Baustelle niemand, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach kippte der von einem 67 Jahre alten Mann gesteuerte Kran am Vortag beim Transport von Baumatten aus ungeklärter Ursache um und fiel auf das Dach eines Hauses und einer Halle sowie auf eine Gartenhütte.