Tarife

Bayerische IG Metall will Pilotabschluss übernehmen

Nach dem Pilotabschluss in Baden-Württemberg wollen die Tarifparteien der bayerischen Metall- und Elektroindustrie nun ebenfalls rasch zu einem Ergebnis kommen. Die Tarifkommission der IG Metall Bayern stimmte am Mittwoch in Amberg einstimmig für die Übernahme des Pilotabschlusses. Der Arbeitgeberverband vbm und die Gewerkschaft wollen heute in München zusammenkommen.