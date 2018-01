Basketball Bayern-Basketballer starten in europäisches Wegweiser-Duell Für die Basketballer des FC Bayern wird es im Eurocup so richtig ernst. Nach der Auftaktniederlage im Top 16 bei Fiat Turin aus Italien stehen die Münchner unter Zugzwang. Die Mannschaft von Trainer Sasa Djordjevic will im Heimspiel am Mittwoch (19.00 Uhr) gegen den litauischen Spitzenclub Rytas Vilnius ihre Chance auf den Einzug ins Viertelfinale wahren. Dieses Duell werde „ausschlaggebend“, sagte Nationalspieler Danilo Barthel, „wo die Saison im Eurocup in dieser Saison hingehen kann. Deshalb müssen wir gewinnen.“

Mail an die Redaktion Trainer Sasa Djordjevic von München gestikuliert. Foto: Andreas Gebert/Archiv

München.Die Partie gegen Vilnius ist eines der wegweisenden Spiele für die Münchner in den kommenden Wochen. Der souveräne Tabellenführer der Bundesliga empfängt ebenfalls im Eurocup am 17. Januar Zenit St. Petersburg aus Russland, ehe vier Tage später Meister Brose Bamberg zum Pokal-Viertelfinale an der Isar gastiert.

Das Abschneiden auf internationaler Bühne und im Landespokal wird neben der angestrebten Meisterschaft über das Saisonabschlusszeugnis von Coach Djordjevic entscheiden. Erstmal soll im Eurocup aber der erste Sieg in Gruppe F her. Mit Vilnius erwarte die Bayern ein Team, das „physisch stark“ sei, warnte der Münchner Trainer. Die Litauer hätten zudem „Tempo und hohe Energie.“