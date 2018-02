Tiere

Bayern bei Verbrauch von Versuchstieren ziemlich weit vorne

Bayern liegt beim Verbrauch von Versuchstieren zu wissenschaftlichen Zwecken im bundesweiten Vergleich an dritter Stelle. Dies geht aus einer am Dienstag vom Deutschen Tierschutzbund veröffentlichten Statistik für 2016 hervor. Im Freistaat wurden an 387 316 Tieren wissenschaftliche Versuche durchgeführt. Im Vorjahr waren des den Angaben nach 423 129 - also gut neun Prozent mehr.