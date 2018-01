Fussball Bayern-Gegner Besiktas Istanbul verliert Stürmer Tosun Der türkische Stürmer Cenk Tosun von Bayern Münchens Champions-League-Gegner Besiktas Istanbul steht unmittelbar vor einem Wechsel zum Premier-League-Club FC Everton. Das gab Everton-Coach Sam Allardyce am Donnerstag bekannt. „Wir sind uns (mit Besiktas) einig und klären nun die Bedingungen mit dem Spieler“, sagte Allardyce während der Pressekonferenz vor dem Pokalderby am Freitag beim FC Liverpool.

Istanbuls Stürmer Cenk Tosun verpasst das Tor knapp. Foto: Tolga Bozoglu/EPA/Archiv

Liverpool.Der in Wetzlar geborene Tosun war im Sommer 2014 von Gaziantepspor zu Besiktas gewechselt. In 96 Spielen für den Achtelfinal-Gegner des FC Bayern hatte er 41 Liga-Tore erzielt, 20 allein in der vergangenen Saison. Laut der britischen Tageszeitung „The Guardian“ hat auch Besiktas-Präsident Fikret Orman dem Transfer des 26 Jahre alten Stürmers zugestimmt. „Cenk will sich Everton anschließen“, wurde Orman zitiert. „Wir wollen das möglich machen und bemühen uns um einen Ersatz.“