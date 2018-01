Fussball Bayern: Hummels fehlt im Training Nachdem Mats Hummels beim Rückrundenauftakt wegen Adduktorenproblemen fehlte, ließ er am Dienstag auch das Training aus.

Mail an die Redaktion Mats Hummels beim Training. Foto: Sven Hoppe/Archiv

München.Neben den beiden Langzeitverletzten Manuel Neuer und Thiago hat im Training des FC Bayern München am Dienstag auch Mats Hummels gefehlt. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, konnte der 29 Jahre alte Verteidiger erkrankt nicht teilnehmen. Hummels hatte beim 3:1 zum Rückrundenauftakt am Freitag gegen Bayer Leverkusen wegen Adduktorenproblemen gefehlt. Anschließend gab Trainer Jupp Heynckes seiner Mannschaft zwei Tage frei. „Das war sehr wichtig für uns“, sagte Rechtsverteidiger Rafinha vor dem Heimspiel gegen Werder Bremen am Sonntag. „Wir hatten anstrengende und intensive Wochen. Da haben wir uns die freien Tage verdient.“

